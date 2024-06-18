Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKS Ditawari Posisi Cawagub Pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024, Syaikhu : Sedang Dikaji

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |14:24 WIB
PKS Ditawari Posisi Cawagub Pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024, Syaikhu : Sedang Dikaji
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (Foto: MPI/Achmad)
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku dapat tawaran posisi calon wakil gubernur (cawagub) untuk mendampingi Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan tawaran itu sedang dikaji dan dianalisa pihaknya.

Menurut Syaikhu, tawaran posisi cawagub pendamping Ridwan Kamil datang dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ada (tawaran cawagub) itu. Makanya sedang kita coba, analisis, kita kaji mana kira kira yang nanti paling masuk maslahat, kira kira gitu," ucap Syaikhu saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

Pada Pilpres 2024, PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan PKB mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar melawan Prabowo-Gibran.

Syaikhu menegaskan PKS belum mendapat tawaran untuk bergabung ke KIM, mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. "Belum, belum (masuk ke KIM, PKS) tawaran juga belum," terangnya.

Hanya saja tawaran saat ini baru datang untuk berkoalisi di Pilgub Jakarta 2024, di mana PKS berpeluang mengisi posisi cawagub mendampingi Ridwan Kamil.

Sejauh ini Partai Golkar, Gerindra, PAN yang tergabung di KIM sudah memberi rekomendasi untuk Ridwan Kamil maju Pilgub Jakarta 2024.

Tapi, Golkar juga mendorong Ridwan Kamil yang juga kadernya maju di Pilgub Jawa Barat 2024.

