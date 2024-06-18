Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum PKB Bertemu Sekjen Gerindra dan Golkar di Tanah Suci, Apa yang Dibahas?

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |17:05 WIB
Ketum PKB Bertemu Sekjen Gerindra dan Golkar di Tanah Suci, Apa yang Dibahas?
A
A
A

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI, Cucun Ahmad Syamsulrizal mengungkap isi perbincangan antara ketua umumnya, Abdul Muhaimin Iskandar bersama Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani dan Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus di Mina, Arab Saudi.

Cucun menyampaikan bahwa pertemuan itu merupakan silaturahmi biasa. Dia memastikan tidak ada pembahasan mengenai perkembangan dinamika politik saat ini diantara mereka.

"Sillaturrahmi biasa orang lagi berhaji dan beliau sudah terbiasa di sela ibadah nya bertemu di Tanah Suci sambil menggapai kebarokahan Tanah Haram," kata Cucun saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (18/6/2024).

Cucun yang hadir mendampingi Cak Imin mengaku juga tidak ada agenda legislasi di DPR yang turut dibahas diantara mereka. Hanya saja, ia mengakui jika pertemuan itu membahas satu isu khusus.

"Ga ada bicara legislasi atau apapun (di pertemuan itu). Silaturahmi cerita bagaimana ke depan Ummat para jemaah haji terlayani dengan baik, bukan hanya TAG LINE “ haji ramah lansia” tapi semua perangkat pendukungnya ga ada," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar bertemu dengan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani dan Sekjen Golkar, Lodewijk Paulus di Mina, Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/11/3191848//ilustrasi_membayar_pajak_kendaraan-pefa_large.jpg
Tips Bayar PKB agar Tak Kena Denda, Manfaatkan Pembebasan Sanksi dari Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191551//kh_maruf_amin-e4O0_large.jpg
Tak Hanya di MUI, Ma'ruf Amin Juga Mundur sebagai Dewan Syuro PKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191412//ilustrasi_kendaraan_bermotor-58PX_large.jpg
Mengapa Pajak Kendaraan Harus Dibayar Tepat Waktu? Ini Dampaknya untuk Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191330//pkb-IKq8_large.jpg
Maju Calon Ketua DPW PKB Jatim Tak Ada Privilege, Kakak Cak Imin: Wajib Tahu Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement