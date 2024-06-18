Ketum PKB Bertemu Sekjen Gerindra dan Golkar di Tanah Suci, Apa yang Dibahas?

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI, Cucun Ahmad Syamsulrizal mengungkap isi perbincangan antara ketua umumnya, Abdul Muhaimin Iskandar bersama Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani dan Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus di Mina, Arab Saudi.

Cucun menyampaikan bahwa pertemuan itu merupakan silaturahmi biasa. Dia memastikan tidak ada pembahasan mengenai perkembangan dinamika politik saat ini diantara mereka.

"Sillaturrahmi biasa orang lagi berhaji dan beliau sudah terbiasa di sela ibadah nya bertemu di Tanah Suci sambil menggapai kebarokahan Tanah Haram," kata Cucun saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (18/6/2024).

Cucun yang hadir mendampingi Cak Imin mengaku juga tidak ada agenda legislasi di DPR yang turut dibahas diantara mereka. Hanya saja, ia mengakui jika pertemuan itu membahas satu isu khusus.

"Ga ada bicara legislasi atau apapun (di pertemuan itu). Silaturahmi cerita bagaimana ke depan Ummat para jemaah haji terlayani dengan baik, bukan hanya TAG LINE “ haji ramah lansia” tapi semua perangkat pendukungnya ga ada," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar bertemu dengan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani dan Sekjen Golkar, Lodewijk Paulus di Mina, Arab Saudi.