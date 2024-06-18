Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Lautan Sampah di Sungai Citarum, Sekda Jabar: Butuh Waktu Satu Bulan hingga Bersih

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |17:28 WIB
Viral Lautan Sampah di Sungai Citarum, Sekda Jabar: Butuh Waktu Satu Bulan hingga Bersih
A
A
A

BANDUNG - Pembersihan Sungai Citarum di bawah Jembatan Babakan Sapan (BBS) Batujajar, Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) membutuhkan waktu tambahan selama satu bulan.

Begitu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman saat meninjau kondisi Sungai Citarum di kawasan Jembatan BBS, Selasa (18/6/2024).

Herman mengatakan, jenis sampah yang ada di Sungai Citarum di bawah Jembatan BBS tidak melulu sampah baru, melainkan ada pula sampah yang sudah lama terpendam di dasar sungai.

"Mengapa perlu waktu satu bulan tambahan karena karakter sampahnya di sektor ini bukan sampah baru saja, relatif banyak itu justru sampah lama yang di dalam, ketika ada angin naik ke atas," ucap Herman.

Maka dari itu, kata Herman, pihaknya memerlukan waktu satu bulan untuk mengangkat sampah tersebut.

"Kita tangani sarana prasarana yang ada agar satu minggu ini bersih di area 500 meter ke barat dan timur," tandasnya.

Herman mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai lintas stakeholders untuk memantau kondisi sungai. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebersihan sungai dalam kurun satu bulan hingga radius 500 meter ke barat dan timur.

"Insya Allah, kita ikhtiarkan. Ini sudah didiskusikan strateginya. Dibutuhkan waktu tambahan tuntas sekitar bulan Juli, bisa clear 1,5 bulan waktunya," ungkapnya.

"Jadi radius 500 meter ke arah barat dan timur kita upayakan akan clear dan satu bulan setengah kita dorong radius lebih dari itu," tambahnya.

Tak hanya itu, Pemdaprov Jabar bersama BBWS Citarum akan memasang jaring di hulu Sungai Citarum untuk memfilter sampah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190151//tumpukan_sampah_ditutupi_terpal_di_ciputat-uRBV_large.png
Pemkot Tangsel Minta Maaf soal Tumpukan Sampah, Janji Angkut Sebelum Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190142//pemkot_tangsel_semprot_penghilang_bau-7M9A_large.png
Tangani Tumpukan Sampah, Pemkot Tangsel Pakai Terpal hingga Semprot Penghilang Bau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187021//prabowo-V38C_large.jpg
Instruksi Presiden, Pemerintah Minta Daerah Ambil Langkah Besar Atasi Masalah Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186335//ratu_maxima-rObx_large.jpg
Ratu Belanda Maxima Apresiasi Bayar Cicilan KPR di RI Pakai Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186182//pengelolaan_sampah-uRbN_large.png
Gandeng Investor, Proyek Waste to Energy Atasi Ketahanan Energi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182977//pemerintah-i2O0_large.jpg
Satpol PP Gandeng KLH Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement