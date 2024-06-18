Gempa M4,1 Guncang Bolaang Uki Bolsel Sulut

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,1 mengguncang Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara (Sulut), Selasa 18 Juni 2024, pukul 17.29 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 81 km tenggara Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, pada koordinat 0.27 Lintang Selatan – 124.33 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.1, 18-Jun-2024 17:29:30WIB, Lok:0.27LS, 124.33BT (81 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Kedlmn:16 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)