Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya

JAKARTA - VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengatakan terjadi peningkatan volume kendaraan pada hari Raya Iduladha 1445 hijriah, pada Senin 17 Juni 2024.

Volume kendaraan itu tercatat melalui sejumlah Gerbang Tol (GT) Wilayah Trans Jawa yang tersebar di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pada hari H (17/06) periode libur panjang Hari Raya Iduladha 1445 H, PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat peningkatan volume lalu lintas kendaraan di sejumlah Gerbang Tol (GT) Wilayah Trans Jawa," ujar Ria dalam keterangan, Selasa (18/6/2024).

Untuk wilayah Jawa Barat pihaknya mencatat di GT Cikampek Utama, sementara wilayah Jawa Tengah, yakni GT Kalikangkung, GT Banyumanik, GT Colomadu. Lalu wilayah Jawa Timur, GT Warugunung, GT Kejapanan Utama dan GT Singosari.

Berikut peningkatan volume kendaraan di sejumlah GT Wilayah Trans Jawa:

1. Wilayah Jawa Barat

A. Gerbang Tol Cikampek Utama

Sebanyak 35.354 kendaraan dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama.

Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 37,75% jika dibandingkan lalu lintas (lalin) normal sebanyak 25.665 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 19.950 kendaraan atau turun 21,82% dari lalu lintas normal sebanyak 25.518 kendaraan.