HOME NEWS NASIONAL

Tol Jagorawi TMII Arah Bogor Macet Malam Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |20:36 WIB
Tol Jagorawi TMII Arah Bogor Macet Malam Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa marga melaporkan kemacetan terjadi di Tol Jagorawi tepatnya di wilayah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) arah Bogor, Selasa (18/6/2024).

Jasa Marga melaporkan kemacetan tersebut terjadi pukul 20.00 WIB.

"20.00 WIB #Tol_Jagorawi TMII KM 04 - Dukuh KM 08 arah Bogor PADAT, kepadatan volume lalin. Cipayung KM 09 - KM 11 arah Bogor PADAT, kepadatan volume lalin. Cibubur KM 12 - Cimanggis KM 15 PADAT, kepadatan volume lalin," tulis akun sosial media X, @PTJASAMARGA, dikutip Selasa (18/6/2024).

Selain itu, kemacetan juga terjadi di Tol Jagorawi, Cimanggis KM 16 sampai Gunung Putri KM 20+200. Hal itu sebabkan karena adanya kecelakaan yang terjadi.

"Gn Putri KM 24 - KM 20+200 arah Jakarta PADAT, ada penanganan kecelakaan di arah Sebaliknya, jadi perhatian, mengurangi kecepatan," tulisnya.

Selain itu, kepadatan volume kendaraan juga terjadi di Citeureup KM 27 sampai KM 25 arah Jakarta.

(Fakhrizal Fakhri )

      
