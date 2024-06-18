PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Berantas Judi Online

JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas meminta pemerintah tegas dalam memberantas judi online. Menurutnya, sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah wajib melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat.

Anwar menilai pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menghadapi masalah judi online. Bukan tanpa alasan, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktek judi online ini sudah sangat meresahkan di tengah-tengah masyarakat.

"Karena berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum dan keagamaan sudah muncul seperti masalah pembunuhan, pencurian, perampokan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemiskinan dan lain-lain," ungkapnya, dikutip Selasa (17/6/2024).

Lebih lanjut Anwar menyebut, berdasarkan keterangan Kepala PPATK jumlah perputaran transaksi judi online kuartal I tahun 2024 sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Bahkan, kalau diakumulasi dengan periode tahun-tahun sebelumnya maka total perputaran transaksinya sudah mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Sebuah angka yang sangat besar, hampir setara dengan 20 persen dari APBN tahun 2024.