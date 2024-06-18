Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kompolnas Optimistis Pembentukan Satgas Bisa Berantas Judi Online

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |23:30 WIB
Kompolnas Optimistis Pembentukan Satgas Bisa Berantas Judi Online
Ilustrasi judi onilne (Foto: Dok/BBC)
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online oleh pemerintah.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, pihaknya optimistis bahwa satgas tersebut dapat memberantas judi online yang saat ini sudah marak terjadi.

"Kami optimistis dengan pembentukan Satgas Judi Online, karena akan memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga dalam memberantas judi online," katanya kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).

Terlebih, kata Poengky, kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Digit Prabowo sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, akan memudahkan Polri untuk menguatkan perannya dalam menegakkan hukum.

"Termasuk melakukan penyelidikan melalui Intelkam, pendekatan kepada masyarakat melalui Binmas, lidik-sidik melalui Reskrim, serta kerjasama Police to Police dan Transnational Crime melalui Bareskrim dan Hubinter," katanya.

