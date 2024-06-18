Motor Adu Banteng di Sukabumi, 1 Orang Meninggal

SUKABUMI - Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Sukabumi - Bogor, tepatnya di depan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin (17/6/2024). Insiden tersebut menewaskan satu orang setelah terhantam kendaraan bermotor dari belakang.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Fajar mengatakan kecelakaan bermula saat motor Honda Beat yang dikendarai RM membawa penumpang RSL, melaju dari arah Karang Tengah menuju Cibadak. Sesampainya di tempat kejadian, pengendara diduga kurang berkonsentrasi sehingga mengarah ke kanan jalan.

"Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan, melaju sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai MRP. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindarkan," ungkap Ipda M Yanuar Fajar.

Setelah tabrakan, Honda Beat yang dikendarai RM hilang kendali dan terjatuh. Penumpangnya, RSL, terlempar ke sebelah kanan jalan. Pada saat yang bersamaan, dari arah Cibadak menuju Karang Tengah, melaju sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai GDY. Karena jarak yang terlalu dekat, bagian depan sepeda motor Yamaha Mio menabrak RSL yang terjatuh.

"Setelah terlempar, penumpang beat ini terhantam motor dibelakang hingga akhirnya alami luka pada pada kepala," ujar Ipda Yanuar.

BACA JUGA: Anggota DPR Habiburokhman Sepakat Bansos Diberikan ke Keluarga Pemain Judi Online

Akibat kejadian tersebut, RSL mengalami cedera kepala berat, lecet pada tangan kanan dan kiri, lecet pada dagu, lecet pada lutut kanan, dan lecet pada dahi.

"RSL, yang merupakan warga Desa Gunung Endut, Kecamatan Kalapanunggal, tewas di tempat. Jenazahnya sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)