HOME NEWS MEGAPOLITAN

H+1 Lebaran Idul Adha, Lalu Lintas Pasar Minggu-Pancoran Ramai Lancar

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |06:46 WIB
H+1 Lebaran Idul Adha, Lalu Lintas Pasar Minggu-Pancoran Ramai Lancar
Lalu lintas di Jakarta hari ini ramai lancar (Foto : MPI/Giffar R)
JAKARTA - Pada H+1 Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pantauan lalu lintas di Jakarta terpantau ramai lancar, tanpa adanya kepadatan kendaraan.

Sebagai informasi, pada hari ini pemerintah menetapkan cuti bersama usai perayaan lebaran Idul Adha pada Senin 17 Juni 2024.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, di sejumlah ruas jalan Jakarta terpantau tidak mengalami kemacetan seperti hari-hari biasanya. Seperti di Jalan Raya Pasar Minggu arah Patung Pancoran terlihat ramainya kendaraan yang melintas namun tidak terjadi kemacetan.

Lebih jauh, di Jalan Gatot Subroto arah Semanggi pun kendaraan yang melintas terpantau ramai lancar. Di jalan Rusuna Said, Kuningan terlihat ramai kendaraan namun tidak tersendat sehingga mengalami tak ada kemacetan.

Lancarnya Jalan Rusuna Said berlangsung hingga di kawasan Setia Budi, sampai memasuki Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng Jakarta Pusat.

(Angkasa Yudhistira)

      
