HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Idul Adha, Tak Ada Ganjil Genap di Jakarta Hari Ini

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |08:24 WIB
Libur Idul Adha, Tak Ada Ganjil Genap di Jakarta Hari Ini
Lalu lintas di Jakarta (Foto: Okezone.com/Arif)
A
A
A

JAKARTA - Sistem ganjil-genap di jalanan DKI Jakarta hari ini belum diberlakukan kembali, karena masih dalam suasana libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

NTMC Polda Metro Jaya, Selasa (18/6/2024), melaporkan bahwa sejak Senin kemarin hingga hari ini ganjil-genap belum diterapkan karena bertepatan dengan libur dan cuti bersama Idul Adha.

"Ketentuan Ganjil Genap ditiadakan 17 & 18 Juni 2024," tulisnya dalam akun resmi TMC Polda Metro Jaya.

 BACA JUGA:

Peniadaan ganjil genap tersebut sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

"Pasal 3 ayat (3): Pembatasan Lalu Lintas dengan sistem ganjil genap TIDAK DIBERLAKUKAN pada hari sabtu, minggu dan HARI LIBUR NASIONAL, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden," lanjut keterangan TMC Polda Metro.

Halaman:
1 2
      
