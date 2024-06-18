Libur Idul Adha, Tak Ada Ganjil Genap di Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Sistem ganjil-genap di jalanan DKI Jakarta hari ini belum diberlakukan kembali, karena masih dalam suasana libur Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

NTMC Polda Metro Jaya, Selasa (18/6/2024), melaporkan bahwa sejak Senin kemarin hingga hari ini ganjil-genap belum diterapkan karena bertepatan dengan libur dan cuti bersama Idul Adha.

"Ketentuan Ganjil Genap ditiadakan 17 & 18 Juni 2024," tulisnya dalam akun resmi TMC Polda Metro Jaya.

Peniadaan ganjil genap tersebut sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

"Pasal 3 ayat (3): Pembatasan Lalu Lintas dengan sistem ganjil genap TIDAK DIBERLAKUKAN pada hari sabtu, minggu dan HARI LIBUR NASIONAL, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden," lanjut keterangan TMC Polda Metro.