Hari Terkahir Long Weekend, Jalur Puncak Bogor Masih Ramai Lancar

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada hari terakhir long weekend masih ramai lancar. Belum ada kenaikan volume kendaraan yang signifikan di kawasan wisata itu.

"Saat ini antrean arah Puncak nihil, yang ke bawah (Jakarta) belum ada antrean. Masih ramai lancar," kata Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor Iptu Angga Nugraha dikonfirmasi," Selasa (18/6/2024).

Kata dia, pihaknya pun belum memberlakukan rekayasa oneway di jalur tersebut. Namun, rencananya oneway akan diberlakukan pada siang hari nanti dari arah Puncak menuju Jakarta.

"Kemungkinan oneway di siang nanti (arah Jakarta)," jelasnya.

Hal itu untum mengakomodir arus balik kendaraan dari arah Puncak maupun sekitarnya. Mengingat, esok hari masyarakat sudah kembali bekerja.

"(Oneway arah Jakarta) sekitar jam 12.00 WIB," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)