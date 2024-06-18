Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Terkahir Long Weekend, Jalur Puncak Bogor Masih Ramai Lancar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |10:56 WIB
Hari Terkahir <i>Long Weekend</i>, Jalur Puncak Bogor Masih Ramai Lancar
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada hari terakhir long weekend masih ramai lancar. Belum ada kenaikan volume kendaraan yang signifikan di kawasan wisata itu.

"Saat ini antrean arah Puncak nihil, yang ke bawah (Jakarta) belum ada antrean. Masih ramai lancar," kata Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor Iptu Angga Nugraha dikonfirmasi," Selasa (18/6/2024).

Kata dia, pihaknya pun belum memberlakukan rekayasa oneway di jalur tersebut. Namun, rencananya oneway akan diberlakukan pada siang hari nanti dari arah Puncak menuju Jakarta.

"Kemungkinan oneway di siang nanti (arah Jakarta)," jelasnya.

Hal itu untum mengakomodir arus balik kendaraan dari arah Puncak maupun sekitarnya. Mengingat, esok hari masyarakat sudah kembali bekerja.

"(Oneway arah Jakarta) sekitar jam 12.00 WIB," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
puncak jalur puncak puncak bogor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/338/3191021//lalu_lintas_ciawi_bogor-g0TQ_large.jpg
Lalu Lintas Puncak Diberlakukan Oneway, Polisi Berdayakan Puluhan Joki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/25/3167908//puncak-CcNG_large.jpg
Libur Maulid Nabi Muhammad, 4 Rekomendasi Destinasi di Puncak Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155210//ledakan-BVNp_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Rumah Makan Puncak Bogor, 2 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152962//polantas_terobos_one_way_di_jalur_puncak_kawal_ibu_hamil-IjVO_large.jpg
Tembus One Way Jalur Puncak, Polantas Kawal Mobil yang Bawa Ibu Hamil Hendak Melahirkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3151086//pengendara-Bctz_large.jpg
Terobos One Way, Pengendara Mobil Cekcok hingga Tabrak Polisi di Jalur Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150873//jalur_puncak-j4S0_large.jpg
Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement