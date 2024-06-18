Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemuda Asal Sukabumi Tewas Tertabrak KRL di Tanah Sareal Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |11:51 WIB
Pemuda Asal Sukabumi Tewas Tertabrak KRL di Tanah Sareal Bogor
A
A
A

BOGOR - Pemuda berinisial MH (22), meninggal dunia usai tertabrak KRL Commuterline di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jasad korban sudah dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit.

Kapolsek Tanah Sareal Kompol Ariani mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.30 WIB pagi tadi. Awalnya, terdapat salah satu saksi melihat korban sedang berjalan kaki menyeberangi rel.

"Saksi melihat ada yang nyebrang seorang laki-laki ketabrak kereta arah dari Jakarta menuju Bogor ternyata betul ada korban ketabrak kereta," kata Ariani dalam keterangannya, Selasa (18/6/2024).

Dari situ, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas. Mendapat laporan itu, polisi mendatangi lokasi kejadian.

"Posisi korban ketabrak dari jalur Jakarta-Bogor," jelasnya.

Hasil pemeriksaan, korban diketahui berinisial MH asal Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit sambil menghubungi keluarganya.

"Korban langsung dibawa ambulans untuk dirujuk ke RSUD Ciawi Bogor," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
