HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masjid Istiqlal Bagikan Daging Kurban ke 25 ribu Warga Jabodetabek, Pastikan Tak ada Pembagian di Lokasi

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |13:01 WIB
Masjid Istiqlal Bagikan Daging Kurban ke 25 ribu Warga Jabodetabek, Pastikan Tak ada Pembagian di Lokasi
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bidang Riayah Masjid Istiqlal, Ismail Cawidu mengungkapkan pembagian daging kurban dari Masjid Istiqlal akan dibagikan kepada masyarakat yang telah memasukkan proposal ke pihak Istiqlal.

Sebanyak 225 proposal telah masuk ke pihak panitia kurban dengan pendistribusian untuk 25 ribu warga yang akan mendapatkan daging kurban dari Masjid Istiqlal.

"Teman-teman sekalian hari ini ada 60 ekor sapi yang masuk ke panitia, kemudian ada 12 ekor kambing dan akan didistribusikan kepada 225 proposal kalau dihitung jumlah jiwanya ada 25 ribu," kata Ismail kepada wartawan di RPH Masjid Istiqlal, Selasa (18/6/2024).

Ismail melanjutkan, pihaknya akan membagikan daging kurban secara profesional dan berharap agar bagian dagingnya itu bisa terdistribusi dengan baik.

"Setelah proses pemotongan ini dilakukan pencacahan kemudian dimasukkan ke dalam freezer mobil besar yang sudah kita siapkan sehingga nanti pengirimannya sesuai dengan amanat yang memasukkan proposal," ujarnya.

Ismail melanjutkan, semua hewam kurban di Masjid Istiqlal akan disembelih hari ini yang nantinya akan segera di bagikan kepada masyarakat yang sudah memasukkan proposal ke pihak panitia kurban, dia mengatakan proposal pembagian daging banyak yang masuk dari wilayah Jabodetabek.

Ismail pun menegaskan pembagian daging di Masjid Istiqlal tidak ada yang menggunakan kupon guna menghindari antrean panjang di masjid.

