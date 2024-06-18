Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ultimatum Penjambret Tertangkap Kamera Fotografer Serahkan Diri

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |13:15 WIB
Polisi Ultimatum Penjambret Tertangkap Kamera Fotografer Serahkan Diri
Jambret tertangkap kamera (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi memberikan ultimatum kepada penjambret viral tertangkap kamera fotografer saat beraksi di car free day (CFD) di Sudirman untuk menyerahkan diri.

Pihak keluarga maupun orang yang mengenali pelaku diminta menghubungi kantor polisi terdekat.

"Diimbau untuk menyerahkan diri. Dan bagi masyarakat atau keluarga yang mengenali pelaku agar melaporkan ke polisi terdekat," kata Kapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, AKBP Aditya Simanggara Pratama, Selasa (18/6/2024).

Dia mengatakan bahwa pihaknya tengah mengidentifikasi pelaku. Pihaknya juga melakukan pengejaran pada pelaku dengan menggerakkan tim buser.

Polisi menyebut, sedang menyelidiki dan memburu keberadaannya. Saat dipertanyakan perkembangan proses penyelidikan.

"Tim buser juga bergerak dilapangan untuk menangkap pelaku," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957/jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457/pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147755/jambret-Wsw0_large.jpg
Apes, Jambret Dihajar Massa hingga Tewas di Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138354/polisi_buru_penjambret_sadis_ibu_desainer_didiet_maulana-zsa0_large.jpg
Polisi Buru Penjambret Sadis Ibu Desainer Didiet Maulana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/338/3114424/mayat-x4b7_large.jpg
Kronologi Emak-Emak di Tangsel Dijambret Jatuh dari Motor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/338/3047783/penjambretan-dQKn_large.jpg
Periksa 4 Saksi, Polisi Buru Penjambret yang Seret Korbannya di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement