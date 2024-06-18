Polisi Ultimatum Penjambret Tertangkap Kamera Fotografer Serahkan Diri

JAKARTA - Polisi memberikan ultimatum kepada penjambret viral tertangkap kamera fotografer saat beraksi di car free day (CFD) di Sudirman untuk menyerahkan diri.

Pihak keluarga maupun orang yang mengenali pelaku diminta menghubungi kantor polisi terdekat.

"Diimbau untuk menyerahkan diri. Dan bagi masyarakat atau keluarga yang mengenali pelaku agar melaporkan ke polisi terdekat," kata Kapolsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, AKBP Aditya Simanggara Pratama, Selasa (18/6/2024).

Dia mengatakan bahwa pihaknya tengah mengidentifikasi pelaku. Pihaknya juga melakukan pengejaran pada pelaku dengan menggerakkan tim buser.

Polisi menyebut, sedang menyelidiki dan memburu keberadaannya. Saat dipertanyakan perkembangan proses penyelidikan.

"Tim buser juga bergerak dilapangan untuk menangkap pelaku," jelasnya.