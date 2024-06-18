Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabung Gas Meledak di Sunter Jaya, Pasutri Jadi Korban Luka Bakar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |14:00 WIB
Tabung Gas Meledak di Sunter Jaya, Pasutri Jadi Korban Luka Bakar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sepasang suami istri menjadi korban dan mengalami luka bakar dalam peristiwa tabung gas meledak pada Selasa (18/6/2024).

Kasiop Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara & Kepulauan Seribu, Abdul Wahid menyebutkan kejadian tabung meledak tersebut terjadi pukul 07.42 WIB.

Lokasi kebakaran disebut Abdul Wahid ada di Jalan Bentengan Gang Perjuangan 1 atau tepatnya di depan kantor RT3/RW5 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok.

"Obyek yang terbakar rumah tinggal, api diduga berasal dari ledakan tabung gas," ujar Abdul Wahid.

Sebanyak 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan petugas dalam memadamkan api dengan dibantu 7 pompa dan 3 unit pendukung.

"Api dalam proses pendinginan Pukul 08.29 WIB dan selesai operasi pada Pukul 09.25 WIB. Luas areal yang terbakar 216 meter persegi," kata Wahid.

