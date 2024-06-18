Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Motif Pelaku Penusukan di Gunung Sindur Tewaskan Dua Orang dan Dua Luka Berat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |14:22 WIB
Ini Motif Pelaku Penusukan di Gunung Sindur Tewaskan Dua Orang dan Dua Luka Berat
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
BOGOR - Motif pelaku penusukan di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang menewaskan dua orang serta dua lainnya luka berat terungkap. Pelaku berinisial AN tersinggung ketika sedang dipengaruhi alkohol.

"Motifnya dipengaruhi alkohol, (pelaku) kesal diledek," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).

Mirisnya, pelaku diketahui masih di bawah umur. Saat ini, pelaku sudah ditangkap polisi dan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Pelaku sudah ditangkap dan ditahan, di bawah umur 16 tahun," pungkasnya.

