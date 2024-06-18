Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Liburan Idul Adha, Ribuan Pengunjung Serbu Monas

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |14:40 WIB
Liburan Idul Adha, Ribuan Pengunjung Serbu Monas
Monas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Liburan Hari Raya Idul Adha 1445 H menjadi salah satu momen untuk mengisi waktu bersama keluarga, salah satunya mengunjungi destinasi Monumen Nasional (Monas) berada di kawasan Gambir Jakarta Pusat.

Dari data diterima MNC Portal Indonesia (MPI), hingga Pukul 13.30 WIB jumlah pengunjung memilih berwisata ke Monas sekitar 2785 orang baik dari wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.

Secara merinci, jumlah wisatawan lokal terdiri dari orang dewasa sebanyak 1747 orang, anak-anak 983 orang dan untuk wisatawan mancanegara sebanyak 75 orang.

Wisatawan mancanegara itu berasal dari berbagai negara di Eropa namun wisman ini didominasi oleh warga negara China mencapai 20 orang.

Terkait kunjungan di Monas sendiri, salah satu Ririn (30) pengunjung asal Kalideres Jakarta Barat mengaku senang karena kembali berkunjung ke Monas.

"Senang banget sih bisa kesini lagi, Monas ini gampang dikunjungi dan banyak transportasi jadi lebih pilih kesini kalau liburan," ucap Ririn saat dimintai keterangan di kawasan Monas Jakarta Pusat Selasa (18/6/2024).

Arif (47) pengunjung asal Pulogadung Jakarta Utara memanfaatkan liburan Idul Adha untuk memberikan edukasi kepada anak. Salah satunya mengunjungi Monas memiliki nilai-nilai sejarah didalamnya.

"Ini dalam kegiatan liburan sekolah dan kebetulan dalam rangka mengedukasi pertama ke Kota Tua terus Museum Wayang terus edukasi kedua di Monas tetapi sebelum kesini istirahat makan siang dulu," jelas Arief.

Halaman:
1 2
      
