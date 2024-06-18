Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Idul Adha 2024, Taman Margasatwa Ragunan Ramai Pengunjung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |15:19 WIB
Libur Idul Adha 2024, Taman Margasatwa Ragunan Ramai Pengunjung
Ragunan terpantau ramai pengunjung hari ini (Foto: MPI)
JAKARTA - Libur Idul Adha 2024 kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) ramai oleh didatangi warga Jakarta dan sekitarnya. Meski begitu, tak ada antrean kendaraan maupun kemacetan di pintu-pintu masuk Ragunan dan jalanan.

Berdasarkan pantauan, Taman Margasatwa Ragunan tampak ramai oleh warga pada Selasa (18/6/2024) siang ini. Di Pintu Utama TMR, tampak aktivitas kendaraan roda empat keluar masuk, mereka datang dan pergi dari kebun binatang tersebut.

Begitu juga di Pintu Masuk Kendaraan Sepeda Motor di Pintu Utara TMR, pengunjung yang datang dan keluar pun silih berganti. Hanya saja, di dua pintu tersebut tak ada antrean kendaraan dari pengunjung yang hendak masuk ke kawasan Ragunan.

Jalanan depan Ragunan, Jalan Harsono RM, dan Jalan Saco tampak ramai lancar sebagaimana pada hari libur di akhir pekan. Tak ada kemacetan kendaraan, hanya terkadang ada kepadatan di depan pintu Ragunan saja akibat kendaraan yang keluar masuk kebun binatang tersebut.

Di bagian dalam Ragunan, masyarakat yang datang umumnya bersama keluarga mereka maupun sanak saudaranya hingga teman-temannya.

Tak sedikit yang menggelar tikar dan beristirahat di taman-taman kawasan Ragunan, hanya saja suasananya masih terbilang cukup lengang dan leluasa bagi pengunjung.

(Fakhrizal Fakhri )

      
