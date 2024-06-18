Libur Idul Adha 2024, 12 Ribu Orang Datangi Kebun Binatang Ragunan

JAKARTA - Sebanyak 12 ribu lebih warga Jakarta dan sekitarnya mendatangi kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) pada libur Iduladha 2024 atau Selasa (18/6/2024) ini. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan pada saat Iduladha 2024 kemarin.

"Pada Selasa, 18 Juni 2024 sampai dengan pukul 12.00 WIB tadi ada sekira 12.846 orang pengunjung," ujar Humas TMR, Wahyudi Bambang pada wartawan, Selasa (18/6/2024).

Menurutnya, belasan ribu pengunjung itu datang baik dengan membeli tiket secara online maupun ofline. Adapun jumlah pengunjung pada libur Iduladha 2024 pada Selasa (18/6/2024) ini dinilainya lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya.

"Keramaian keliatannya hari ini tertinggi dibandingkan 3 hari kemarin, sudah terlihat ada data sementara di jam 12 tadi," tuturnya.

Dia menambahkan, pada Rabu, 19 Juni 2024 esok kawasan Taman Margasatwa Ragunan bakal tutup lantaran libur satwa. Pasalnya, libur satwa yang biasanya dilakukan pada hari Senin dipindahkan pada Rabu esok agar masyarakat yang libur di hari Iduladha kemarin bisa menikmati liburannya di kebun binatang tersebut.

