HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim SAR Berjibaku Cari Jasad Bunga yang Tenggelam saat Idul Adha di Kali Adem Jakut

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |15:39 WIB
JAKARTA - Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian jasad Bunga Febriyan (12) yang tenggelam di Perairan Babakan Kali Adem, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Selasa (18/6/2024).

Kepala Basarnas Jakarta, Desiana Kartika mengatakan Bunga Febriyan tenggelam saat lompat dari perahu untuk berenang bersama teman-temannya di Kali Adem, menikmati liburan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB.

"Ketika melompat dari atas perahu untuk berenang bersama teman-temannya kemudian tidak kunjung muncul kembali dari dalam air," ujar Desiana.

 BACA JUGA:

Tim SAR gabungan dikerahkan melanjutkan pencarian sejak pagi tadi dan sampai menjelang sore belum ada hasil. Tim turut menyelam untuk mencari jasad korban.

"Masih dilakukan penyelaman dari kemarin," ujar Desina.

Halaman:
1 2
      
