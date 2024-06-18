JAKARTA - Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian jasad Bunga Febriyan (12) yang tenggelam di Perairan Babakan Kali Adem, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Selasa (18/6/2024).
Kepala Basarnas Jakarta, Desiana Kartika mengatakan Bunga Febriyan tenggelam saat lompat dari perahu untuk berenang bersama teman-temannya di Kali Adem, menikmati liburan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB.
"Ketika melompat dari atas perahu untuk berenang bersama teman-temannya kemudian tidak kunjung muncul kembali dari dalam air," ujar Desiana.
BACA JUGA:
Tim SAR gabungan dikerahkan melanjutkan pencarian sejak pagi tadi dan sampai menjelang sore belum ada hasil. Tim turut menyelam untuk mencari jasad korban.
"Masih dilakukan penyelaman dari kemarin," ujar Desina.