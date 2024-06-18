Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Idul Adha, Ribuan Warga Serbu TMII

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |15:46 WIB
Libur Idul Adha, Ribuan Warga Serbu TMII
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Momentum libur lebaran Idul Adha 1445 H/2024 M biasanya dimanfaatkan warga mengunjungi destinasi wisata. Salah satunya objektif wisata yang ramai dikunjungi mengisi waktu liburan yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Digital dan Media Relation Manager TMII, Novera Mayang Sari mengatakan bahwa sudah ada ribuan orang yang memadati TMII sejak pagi ini.

"Data terakhir tadi sekitar pukul 10.00 WIB sudah 3.000-an pengunjung," ujar Mayang saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).

Mayang menerangkan bahwa bertepatan momen libur Idul Adha dan menyambut HUT Kota Jakarta, TMII juga memberikan berbagai promo menarik.

"Mulai dari 1 Juni hingga 31 Juli 2024, pengunjung akan mendapatkan potongan harga pada pembelian tiket bundles yang terdiri dari tiket masuk TMII dan tiket kereta gantung. Untuk kunjungan saat weekdays, harga tiket menjadi Rp70 ribu dari Rp85 ribu. Sementara itu, untuk kunjungan saat weekend atau hari libur nasional, harga tiket turun dari Rp95 ribu menjadi Rp80 ribu. Promo ini berlaku untuk pembelian online maupun offline," sambungnya.

Selain tiket bundles, terdapat juga promo khusus kereta gantung. Dengan membayar sekali seharga Rp100.000, pengunjung dapat menaiki kereta gantung sebanyak yang diinginkan selama periode promo, mulai dari tanggal 7 Juni sampai 31 Juli 2024. Promo ini berlaku untuk pembelian langsung di tempat (on the spot) dan harga tiket berlaku per orang.

Untuk para pecinta museum, TMII juga menyediakan promo bundles tiket masuk Museum Indonesia, Contemporary Art Gallery, dan Museum Pusaka hanya Rp. 40.000 mulai tanggal 15 Juni - 15 Juli 2024.

Tidak hanya itu, sebagai bagian dari perayaan HUT Jakarta yang ke-497, TMII juga menawarkan promo khusus Beli 1 gratis 1 tiket masuk TMII yang berlaku untuk kedatangan di tanggal 22 Juni 2024. Untuk hiburan masyarakat, TMII juga akan mengadakan arak-arakan roti buaya, ondel-ondel, stand up comedy dan ragam acara seru lainnya.

"Pengunjung juga dapat menikmati Bir Pletok, Selendang Mayang, dan Roti Buaya secara gratis," ujarnya.

