Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII

JAKARTA - Hujan deras mengguyur kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, di momentum libur lebaran Idul Adha, Selasa (18/6/2024).

Nampak para pengunjung memilih berteduh, sementara sambil menunggu hujan reda.

Salah satu wisatawan, Manah (25) terpaksa menunggu hujan reda sebelum dirinya menikmati kereta gantung di TMII. Padahal wahana itu jadi yang pertama dia tuju saat mengunjungi TMII, namun hujan mengguyur Jawa TMII sekitar pukul 14.20 WIB.

"Iya nanti aja mas, nungguin hujannya selesai," kata Manah, di terminal C kereta gantung TMII, Selasa (18/6/2024).

Setelah selesai menaiki kereta gantung, Manah mengaku tak punya rencana khusus ke wahana lain di TMII. "Paling mutar-mutar aja," sambungnya.

Sementara itu, Digital dan Media Relation Manager TMII, Novera Mayang Sari mengatakan, sudah ada ribuan orang yang memadati TMII sejak pagi ini.

"Data terakhir tadi sekitar pukul 10.00 WIB sudah 3.000-an pengunjung," ujar Mayang saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).