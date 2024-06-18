Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |16:44 WIB
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
TMII (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras mengguyur kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, di momentum libur lebaran Idul Adha, Selasa (18/6/2024).

Nampak para pengunjung memilih berteduh, sementara sambil menunggu hujan reda.

Salah satu wisatawan, Manah (25) terpaksa menunggu hujan reda sebelum dirinya menikmati kereta gantung di TMII. Padahal wahana itu jadi yang pertama dia tuju saat mengunjungi TMII, namun hujan mengguyur Jawa TMII sekitar pukul 14.20 WIB.

"Iya nanti aja mas, nungguin hujannya selesai," kata Manah, di terminal C kereta gantung TMII, Selasa (18/6/2024).

Setelah selesai menaiki kereta gantung, Manah mengaku tak punya rencana khusus ke wahana lain di TMII.  "Paling mutar-mutar aja," sambungnya.

Sementara itu, Digital dan Media Relation Manager TMII, Novera Mayang Sari mengatakan, sudah ada ribuan orang yang memadati TMII sejak pagi ini.

"Data terakhir tadi sekitar pukul 10.00 WIB sudah 3.000-an pengunjung," ujar Mayang saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/512/3022869/geliat-kampung-jagal-kepala-di-semarang-banjir-orderan-saat-hari-raya-kurban-uv2ey9wzLA.jpg
Geliat Kampung Jagal Kepala di Semarang, Banjir Orderan saat Hari Raya Kurban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement