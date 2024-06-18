Bos Rental Tewas Dikeroyok di Pati, Polres Jaktim Kirim Personel Selidiki Kasus Penggelapan

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur terus lakukan penyelidikan terkait kasus meninggalnya bos rental BH di wilayah Pati, Jawa Tengah. Terdapat empat anggota Polres Metro Jakarta Timur saat ini tengah berada di Pati.

"Perkembangannya, anggota masih melalukan penyelidikan di Pati," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi. Selasa (18/06/24).

Tim dari Polres Jakarta Timur itu, sudah berangkat ke Pati sejak Senin lalu. Berbagai upaya telah dilakukan penyelidik Polres Metro Jakarta Timur dengan kasus penggelapan mobil yang dilaporkan korban BH sekitar bulan Februari 2024.

Penyelidik Polres Metro Jakarta Timur, ketika menerima laporan polisi langsung merespon laporan dan melakukan tindakan penyelidikan dengan mencari keberadaan mobil yang dilaporkan digelapkan.

Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi lainnya. Penyelidik terkendala dalam mencari terlapor dimana alamat terlapor yang diberikan kepada pelapor ternyata tidak akurat (fiktif), KTP terlapor juga diduga palsu dan tidak terdaftar.