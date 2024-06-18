Viral Kucing Liar di GBK Dimasukkan ke Plastik

JAKARTA - Viral sebuah vidio yang memperlihatkan dua orang petugas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yany sedang menangkap kucing liar di kawasan tersebut.

Vidio tersebut membuat netizen geram lantaran kedua petugas GBK itu menangkap kucing liar lalu di masukkan ke dalam sebuah plastik.

Dari kejadian tersebut langsung direspons oleh komunitas pecinta binatang Jakarta Animal Aid Network (JAAN) yang mengecam keras perlakuan pihak GBK yang ingin mengurangi populasi kucing liar di kawasannya.

Menurut JAAN, pihak GBK salah jika ingin mengurangi populasi kucing liar dengan menangkap lalu dimasukkan ke dalam plastik. Lebih baik, kucing-kucing liar itu di sterilisasi agar tak terus berkembang biak.

"Jika Anda ingin mengurangi populasi kucing di daerah Anda, satu-satunya solusi yang berkelanjutan dan manusiawi adalah dengan melakukan sterilisasi," tulis JAAN lewat unggahan Instagramnya.

Menanggapi hal itu, pihak GBK melalui akun instagramnya @love_gbk mengklarifikasi hal tersebut dan menyayangkan pihak sekuriti dari vendor yang merelokasi kucing-kucing liar.

"Kami sangat menyayangkan peristiwa relokasi hewan oleh vendor Insekta.id di kawasan GBK yang tidak sesuai standar. Terima kasih kepada #GBKPeople yang peduli terhadap kesejahteraan hewan (animal welfare) di GBK," tulis akun @love_gbk dikutip dari cerita Instagramnya, Selasa (18/6/2024).

"Kami sangat terbuka dengan berbagai saran dan perhatian yang ditujukan bagi kami, untuk membangun PPKGBK yang lebih baik lagi," tambahnya.