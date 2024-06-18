Buru Penjabret di CFD, Begini Penjelasan Polisi

JAKARTA - Seorang penjambret viral karena tertangkap kamera fotografer saat beraksi di car free day (CFD) di Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu 16 Juni 2024.

Polisi menyebut sedang menyelidiki dan memburu keberadaannya.

"Dalam lidik (kasus penjambretan)," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Selasa (18/6/2024).

Kendati demikian, saat dipertanyakan perkembangan proses penyelidikan, Susatyo enggan merinci. Termasuk perihal sudah atau belum identitas penjambret itu dikantongi.