Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |20:51 WIB
Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi telah memeriksa R (18) sebagai terlapor atas dugaan menyetubuhi pacarnya yang merupakan siswi SMP hingga hamil. Namun, yang bersangkutan hingga kini tak kunjung ditahan pihak kepolisian.

“Pelaku belum ditangkap, alasan daripada pihak kepolisian Unit PPA Reskrim Metro Bekasi dalam hal ini Kanitreskrim, Kanit PPA mengatakan kepada pengacara kepada kami bahwa klien kami harus dulu dibawa kepada psikolog,” kata Ketua Umum Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Perisai Kebenaran Nasional (PKN), Dikaios Mangapul Sirait saat dikonfirmasi, Selasa (18/6/2024).

Berkaitan dengan, alasan R belum ditahan karena polisi meminta kliennya berinisial R (15) harus menjalani tes kejiwaan, Dikaios juga tidak mengetahui secara jelas alasan tersebut.

Saat ini, kata dia, pihaknya mau mengkonfirmasi secara jelas alasan tersebut ke Polres Metro Bekasi.

“Kurang tahu kita (alasannya ke psikolog apa), ini pengacara lagi berangkat ke Polres," sambungnya.

Akan kejadian tersebut, pihaknya merasa khawatir jika penahanan tak kunjung dilakukan terlapor bisa melarikan diri. Apalagi yang bersangkutan merupakan anak aparat kepolisian.

"Jadi tuh saya bilang gini, kalau nanti (terlapor) lari gimana itu saya bilang, jadi sampai sekarang belum ketangkap, katanya nanti perkembangan nya akan tetap di lanjutkan," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033633/pengamanan-bhayangkara-run-kapolda-riau-minta-anggotanya-bersikap-humanis-ltn1GeJLza.jpg
Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/608/3031657/viral-pemotor-terkapar-jatuh-karena-dikejar-untuk-ditilang-polisi-warga-geruduk-pos-polantas-s0RMlsEf2a.JPG
Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/610/3026168/kisah-istri-kapolsek-pangkalam-balai-terpaksa-ngojek-karena-suami-doyan-selingkuh-jRuGTW3khx.jpg
Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024864/perkuat-sinergitas-tni-polri-polres-rohul-gelar-olahraga-bersama-jelang-puncak-hari-bhayangkara-eDdoHQvvjt.jpg
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017349/polisi-gerebek-markas-gengster-di-bogor-11-orang-diamankan-hJkcRcFcpL.jpg
Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/340/3004946/kisah-bripda-andrian-polisi-penghapal-alquran-berdakwah-lewat-media-sosial-mCkGxCwUNl.jpg
Kisah Bripda Andrian Polisi Penghapal Alquran Berdakwah Lewat Media Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement