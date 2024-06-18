Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Idul Adha Usai, Puluhan Ribu Kendaraan Mulai Padati Ruas Tol Jagorawi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |21:31 WIB
Libur Idul Adha Usai, Puluhan Ribu Kendaraan Mulai Padati Ruas Tol Jagorawi
Tol Jagorawi (Foto: Dok Jasa Marga/Tangguh Yudha)
A
A
A

JAKARTA - Hari libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1445 H telah selesai. Sebagian besar masyarakat baik yang bekerja di instansi negeri maupun swasta akan kembali masuk kerja seperti biasanya pada Rabu, 19 Juni 2024 besok.

Berdasarkan data Jasamarga Metropolitan Tollroad, puluhan ribu kendaraan telah memadati Ruas Tol Jagorawi. Tercatat GT Ciawi 2 atau dari arah Puncak, Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya menuju Jabodetabek ada 39.567 kendaraan yang melintas.

Dibanding dengan hari-hari normal, terjadi peningkatan trafik lalulintas sebesar 27,73%. Lalu lintas terpantau mulai meningkat dikarenakan hari ini merupakan haru terakhir libur Idul Adha sebelum aktivitas masyarakat kembali normal.

Peningkatan lalu lintas arus balik tergambar dari dua gerbang tol yaitu:

- GT Pasteur Ruas Tol Padaluenyi

JMT melalui Representative Office 3 mencatat peningkatan lalu lintas yang melintasi GT Pasteur, khususnya lalu lintas yang meninggalkan Kota Bandung atau arah Jakarta. Tercatat sebanyak 30.509 kendaraan melintas, jumlah ini meningkat 5,43% dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 28.938.

- GT Cikunir 6 Ruas Tol JORR E

JMT melalui Representative Office 1 juga mencatat peningkatan volume lalu lintas yang cukup signifikan pada GT Cikunir 6 di Ruas Tol JORR E. Lalu lintas ini merupakan lanjutan dari Ruas Tol MBZ arah Jakarta. Tercatat sebanyak 15.872 kendaraan melintasi GT Cikunir 6, meningkat 83,60% dibandingkan lalu lintas harian normal sebanyak 8.645 kendaraan.

