INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Kecelakaan, Contraflow Diberlakukan di Tol Jagorawi Urai Kepadatan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |22:06 WIB
Imbas Kecelakaan, Contraflow Diberlakukan di Tol Jagorawi Urai Kepadatan
Tol Jagorawi (Foto: Dok Jasa Marga/Tangguh Yudha)
JAKARTA - Petugas Jasa Marga atas diskresi kepolisian memberlakukan skema rekayasa lalu lintas contraflow atau lawan arus dalam rangka mengurai kemacetan imbas kecelakaan yang terjadi di KM 20 ruas tol Jagorawi arah Bogor.

Seperti dilansir dari pernyataan resmi, contraflow diberlakukan mulai dari KM 17 sampai dengan KM 21 ruas tol Jagorawi arah Bogor mulai pukul 19.59 WIB sambil terus dilakukan proses evakuasi muatan dan kendaraan oleh petugas di lapangan.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk tertib di lajurnya masing-masing. Kemudian, agar menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan dan tidak berpindah lajur selama melintasi contraflow.

Antisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku dan memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol.

Diharapkan pengguna jalan juga selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

