Cerita Pengalaman Pahit Korban Judi Online Rugi hingga Rp100 Juta

JAKARTA - Judi online menjadi masalah serius di tanah air. Bahkan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Pembentukan Satgas dilakukan karena telah terjadi lingkaran setan permasalahan yang menjangkiti masyarakat bahkan telah merenggut nyawa.

MNC Portal melakukan wawancara dengan Ray (nama samaran), salah seorang yang aktif menjadi pemain judi online. Bahkan, Ray telah rugi mengalami kerugian hingga nyaris Rp100 juta.

BACA JUGA: PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Berantas Judi Online

Ray mengikuti judi online telah lama sebelum adanya judi selot. Kala itu, dia mengikuti judi poker. Dia mengetahui judi poker dan mendapatkan link dari temannya yang telah lebih dahulu bermain.

"Di awal gue justru bukan selot tapi gue dulu main poker awal mulanya. Saat itu belum ada judi selot," kata Ray kepada MNC Portal, Selasa (18/6/2024).

Setelah berkali-kali Ray dia terus mengalami kekalahan. Bahkan kekalahan yang dialami Ray tidak tanggung-tanggung mencapai Rp100 juta. Dia mengakui uang di tabungannya sampai habis.

"Gue main terus, kalah tuh habis itu puluhan juta hampir Rp100 juta. Sampa duit habis. Benar-benar habis duit gue," katanya.