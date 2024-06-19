Masyarakat Khawatir Program Bansos buat Korban Judi Online Disalahgunakan

JAKARTA - Warga Bekasi, Wahyu (26) kurang setuju dengan program pemerintah yang akan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada korban Judi Online. Menurutnya bantuan lebih baik disalurkan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

Wahyu menilai program ini tentu tidak tepat sasaran, sebab korban judi online menurutnya bukan tanggung jawab pemerintah.

“Bansos harus tepat sasaran. Kalau emang nantinya regulasi itu mengarah sama korban dari pelaku Judol (judi online), ya si korban langsung aja minta ganti kerugiannya ke keluarga pelaku Judol,” kata Wahyu saat diminta komentarnya soal rencana program pemerintah menyalurkan bansos buat keluarga korban judi online, Selasa (18/6/2024).

“Seharusnya bansos buat korban terdampak karena bencana, orang tidak mampu, yang segmentasinya tepat dan sesuai,” sambungnya.

Sebagai informasi, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut korban judi online diusulkan masuk daftar penerima bantuan sosial (bansos) menjadi polemik. Muhadjir pun memberi penjelasan.

Muhadjir mengatakan bahwa korban judi online bukan pelaku, namun keluarga yang terdampak akibat judi online. "Saya tangkap, dari opini masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku," ujarnya kepada awak media, dikutip Selasa (18/6/2024).

“Pelaku dalam hal ini adalah pemain dan yang menjadikan korban itu para bandar ya, kemudian ditindaklanjuti lagi ketika saya menyampaikan bahwa nanti para korban judi online ini nanti ada yang bisa mendapatkan bantuan sosial itu mereka menganggapnya para penjudi itu yang nanti dapat bantuan. Jadi itu adalah terjadi misleading itu, tidak begitu,” jelas Muhadjir.

Muhadjir pun kembali menjelaskan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 maupun UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 bahwa pelaku judi itu adalah tindak pidana. “Karena itu para pelaku baik itu pemain maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak," sambungnya.

Sementara itu, warga Bekasi lainnya, Irma mengaku khawatir jika Bansos itu yang telah diberikan oleh pemerintah kepada korban judi online, justru disalahgunakan.

