Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MKD Siap Selidiki Dugaan Anggota DPR Terlibat Judi Online kalau Ada Pengaduan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |07:45 WIB
MKD Siap Selidiki Dugaan Anggota DPR Terlibat Judi Online kalau Ada Pengaduan
DPR RI (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Darajatun menanggapi ihwal informasi ada anggota DPR RI yang terlibat permainan judi online. MKD siap menyelidikinya jika ada pengaduan langsung ke pihaknya.

Adang menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada laporan resmi yang diadukan kepada MKD terkait dugaan anggota DPR terlibat judi online.

"Kalau ada Laporan resmi pasti MKD akan menindak lanjuti laporan tersebut," kata Adang saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa 18 Juni 2024 malam.

 BACA JUGA:

Saat disinggung soal sanksi yang akan dijatuhkan MKD jika terbukti ada anggota DPR yang bermain judi online, Adang belum bisa memastikan. Yang pasti, MKD memiliki tiga sanksi yang akan bisa saja dijatuhkan, yakni sanksi ringan, sedang hingga berat.

Namun, untuk menentukan sanksi tersebut, mantan Wakapolri itu menyampaikan bahwa MKD akan terlebih dahulu melihat kasus dan sejauh mana keterkaitannya dengan anggota DPR RI tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282/judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759/judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement