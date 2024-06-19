MKD Siap Selidiki Dugaan Anggota DPR Terlibat Judi Online kalau Ada Pengaduan

JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Darajatun menanggapi ihwal informasi ada anggota DPR RI yang terlibat permainan judi online. MKD siap menyelidikinya jika ada pengaduan langsung ke pihaknya.

Adang menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada laporan resmi yang diadukan kepada MKD terkait dugaan anggota DPR terlibat judi online.

"Kalau ada Laporan resmi pasti MKD akan menindak lanjuti laporan tersebut," kata Adang saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa 18 Juni 2024 malam.

Saat disinggung soal sanksi yang akan dijatuhkan MKD jika terbukti ada anggota DPR yang bermain judi online, Adang belum bisa memastikan. Yang pasti, MKD memiliki tiga sanksi yang akan bisa saja dijatuhkan, yakni sanksi ringan, sedang hingga berat.

Namun, untuk menentukan sanksi tersebut, mantan Wakapolri itu menyampaikan bahwa MKD akan terlebih dahulu melihat kasus dan sejauh mana keterkaitannya dengan anggota DPR RI tersebut.