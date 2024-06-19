Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Pejabat PT Taspen Usut Dugaan Investasi Bodong

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |11:52 WIB
KPK Panggil Pejabat PT Taspen Usut Dugaan Investasi Bodong
KPK. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi investasi fiktif alias bodong di PT Taspen. Guna mendalami kasus tersebut, KPK memanggil Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen Dodi Susanto untuk diperiksa sebagai saksi.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan jadwal pemeriksaan dilakukan hari ini di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

“Hari ini (19/6) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Dodi Susanto (Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen) dengan tersangka Kosasih,” kata Tessa dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) selesai memeriksa Direktur Utama (nonaktif) PT Taspen , Antonius NS Kosasih terkait dugaan investasi fiktif, Selasa (7/5/2024) malam. Ia menjalani pemeriksaan lebih kurang 9,5 jam.

Saat keluar dari kantor Lembaga Antirasuah, Antonius sudah ditunggu awak media. Namun, sejumlah pertanyaan awak media tidak ia indahkan. Kosasih malah meminta awak media untuk menanyakan materi pemeriksaannya ke tim penyidik KPK.

"Tanya saja ke dalam," kata Kosasih sambil berlalu.

Disebut KPK Sudah Ditetapkan Tersangka

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya saat ini sedang memeriksa salah satu tersangka kasus dugaan investasi fiktif Taspen. Hal itu dikemukakan Asep ketika dirinya mendapat pertanyaan dari wartawan perihal hasil dari pemeriksaan Kosasih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement