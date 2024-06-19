KPK Panggil Pejabat PT Taspen Usut Dugaan Investasi Bodong

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi investasi fiktif alias bodong di PT Taspen. Guna mendalami kasus tersebut, KPK memanggil Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen Dodi Susanto untuk diperiksa sebagai saksi.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan jadwal pemeriksaan dilakukan hari ini di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

“Hari ini (19/6) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Dodi Susanto (Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen) dengan tersangka Kosasih,” kata Tessa dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) selesai memeriksa Direktur Utama (nonaktif) PT Taspen , Antonius NS Kosasih terkait dugaan investasi fiktif, Selasa (7/5/2024) malam. Ia menjalani pemeriksaan lebih kurang 9,5 jam.

Saat keluar dari kantor Lembaga Antirasuah, Antonius sudah ditunggu awak media. Namun, sejumlah pertanyaan awak media tidak ia indahkan. Kosasih malah meminta awak media untuk menanyakan materi pemeriksaannya ke tim penyidik KPK.

"Tanya saja ke dalam," kata Kosasih sambil berlalu.

Disebut KPK Sudah Ditetapkan Tersangka

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya saat ini sedang memeriksa salah satu tersangka kasus dugaan investasi fiktif Taspen. Hal itu dikemukakan Asep ketika dirinya mendapat pertanyaan dari wartawan perihal hasil dari pemeriksaan Kosasih.