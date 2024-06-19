Jokowi Tegaskan Tidak Ada Bansos untuk Korban Judi Online

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal keluarga yang terdampak judi online yang akan menerima bantuan sosial (bansos). Menurut Jokowi, belum ada dana atau arahan khusus dari dirinya terkait pemberian bansos untuk keluarga yang terdampak judi online.

"Gak ada," kata Jokowi dalam keterangannya usia peninjauan progam batuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024).

Jokowi juga mengatakan bahwa belum ada aturan yang mengatur pemberian bansos bagi keluarga yang terdampak judi online.

"Gak ada" kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa banyak keluarga yang menjadi miskin akibat terdampak judi online.

"Termasuk banyak yang menjadi miskin (akibat judi online). Baru itu menjadi tanggung jawab kita tanggung jawab dari Kemenko PMK," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Akibat dampak tersebut, kata Muhadjir, pihaknya banyak memberikan advokasi bagi korban judi online. Bahkan dirinya memasukan mereka ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menerima bantuan sosial (bansos).

"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya," kata Muhadjir.