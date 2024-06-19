Sidang Kasus SYL Hari Ini, Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi Mahkota

JAKARTA - Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono menjadi saksi dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Kasdi Subagyono merupakan salah satu terdakwa dalam sidang tersebut bersama eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta.

"Pemeriksaan Kasdi sebagai saksi untuk dua terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Saudara Kasdi Subagyono namanya Saksi Mahkota saudara ya, jadi saudara bersaksi untuk Terdakwa SYL dan Terdakwa Muhammad Hatta," sambung Hakim Rianto.

"Baik Yang Mulia," jawab Kasdi.

Kemudian, Hakim Rianto pun membacakan sejumlah identitas diri dari Kasdi. Setelah semuanya dinyatakan benar, Kasdi pun disumpah untuk menjadi saksi dalam sidang tersebut.

Kasdi menyebutkan, dirinya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut sebanyak enam atau tujuh kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka.