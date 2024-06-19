Terungkap di Sidang, Pimpinan KPK Alexander Marwata Pernah Minta SYL agar Bantu Kampungnya

Sidang kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dkk di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: MPI/Nur Khabibi)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata disebut pernah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Tujuannya untuk meminta bantuan program dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kampungnya di Klaten, Jawa Tengah.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Sekjen Kementan nonaktif, Kasdi Subagyono saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa SYL dan Muhammad Hatta dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Awalnya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menanyakan Kasdi soal dirinya mengetahui adanya komunikasi SYL dengan Pimpinan Lembaga Antirasuah.

Kasdi menyebutkan, dirinya mengetahui komunikasi antara SYL dengan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang dalam sidang tersebut ia sebut dengan Alex Marwata. Hal itu ia ketahui saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Antirasuah.

"Saudara mendengar atau Pak Menteri kemudian ada hubungan dengan salah satu pejabat KPK? Pimpinan KPK? Ada hubungan ndak?, " tanya Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Saya tidak ada, pada saat itu memang ada chatting tapi isinya bukan itu , ada chatting beliau disampaikan oleh penyidik kepada saya ada di hp Pak Menteri Ada chatting itu, kemudian...," jawab Saksi.

"Chatting dengan siapa?," cecar Hakim.

"Antara Pak Menteri dengan salah satu Pimpinan KPK," jawab Saksi.

"Siapa namanya?," cecar Hakim lagi.

"Pada waktu itu adalah Pak Alex Marwata," timpal Saksi.

Kasdi menjelaskan, isi dari pesan tersebut bukan membahas soal kasus yang saat ini sedang bergulir di meja sidang.

"Itu maslah apa, jabatan?," tanya Hakim.

"Dichattingnya itu kalau saya tidak salah itu ditunjukkan bahwa Pak Alex minta bantuan untuk kampungnya Klaten untuk didukung programnya Pak Menteri," jawab Saksi.

Kasdi tidak mengetahui apakah permintaan tersebut dipenuhi oleh SYL atau tidak. Hakim Rianto pun kemudian menanyakan apakah komunikasi tersebut setelah atau sebelum adanya penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan.

Kasdi sempat menjawab komunikasi tersebut terjadi setelah adanya penyelidikan. Namun, pernyataan itu segera ia revisi.

"Mohon izin Yang Mulia, seingat saya 2022 berarti sebelum penyelidikan," ucap Kasdi.

"Itu permintaan dari Pak siapa namanya?," tanya Hakim.

"Pak Alex Marwata," jawab Saksi.

"Untuk tolong dibantu kampungnya Klaten untuk diberi?," tanya Hakim memastikan.

"Diberikan program," jawab Kasdi.