HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Tito Sebut Bakal Sanksi ASN yang Terjerat Judi Online

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |14:31 WIB
Mendagri Tito Sebut Bakal Sanksi ASN yang Terjerat Judi Online
Mendagri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian (foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan, akan ada sanksi khusus bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat judi online.

"Ya harusnya ada. Tapi saya belum bicarakan," kata Tito dalam keterangannya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Tito mengatakan, bahwa ASN bukan hanya diurusi oleh Kemendagri saja, tapi juga pihak-pihak lain seperti Kementerian PAN-RB hingga badan administrasi kepegawaian negara.

"Kalau bicara ASN ini kan bukan hanya mendagri, mendagri ini hubungannya terutama ASN di daerah. Kalau ASN di tingkat pusat mendagri ga terkait, perlu dibicarakan dengan kemenpan RB, badan administrasi kepegawaian negara (BAKN) dengan KASN yang independen, itu harus duduk bersama," ungkapnya.

Nantinya, Tito akan memerintahkan Sekretariat Jenderal nya untuk duduk membahas sanksi khusus bagi ASN yang terjerat judi online.

"Nanti saya minta Setjen duduk bersama kira-kira sanksi apa diberikan sesuai aturan UU untuk memberikan efek jera," tandasnya.

(Awaludin)

      
