SYL Suruh Pegawai Kementan Beri Keterangan Normatif ke Penyelidik KPK

JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono menyatakan Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta pegawai Kementan untuk memberikan keterangan yang normatif saat dimintai keterangan oleh penyelidik KPK.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi mahkota untuk tetdakwa SYL dan Muhammad Hatta dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Awalnya, Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh mencecar Kasdi soal awal mula kasus 'sharing' dilidik oleh KPK. Kasdi menjelaskan, dalam tahap lidik penyelidik KPK mendatangi kantornya.

BACA JUGA: SYL Perintahkan Anak Buahnya Siapkan Rp800 Juta untuk Kepentingan Firli Bahuri

"Itu kan penyelidik KPK datang ke kantor saudara ya, menyampaikan ke saudara, apa intinya waktu itu?," tanya Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Yang saya pahami Pak, waktu itu adalah banyak dari para penyelidik itu menyampaikan bahwa 'ini ada praktek ini, bener apa enggak?'," jawab Saksi.

"Praktik apa itu?," cecar Hakim.

"Praktik sharing dari eselon I," jawab Saksi.

Dalam giat tersebut, Kasdi menyebutkan penyelidik KPK mengamankan sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara yang sedang mereka usut.

BACA JUGA:

Sidang Kasus SYL Hari Ini, Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi Mahkota

Terkait penggeledahan tersebut, Kasdi mengaku tidak melaporkan ke SYL. Pasalnya, ia mengira politikus Partai NasDem itu sudah mengetahui adanya giat yang dimaksud.