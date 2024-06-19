Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SYL Suruh Pegawai Kementan Beri Keterangan Normatif ke Penyelidik KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |15:13 WIB
SYL Suruh Pegawai Kementan Beri Keterangan Normatif ke Penyelidik KPK
Sidang SYL (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono menyatakan Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta pegawai Kementan untuk memberikan keterangan yang normatif saat dimintai keterangan oleh penyelidik KPK.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi mahkota untuk tetdakwa SYL dan Muhammad Hatta dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Awalnya, Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh mencecar Kasdi soal awal mula kasus 'sharing' dilidik oleh KPK. Kasdi menjelaskan, dalam tahap lidik penyelidik KPK mendatangi kantornya.

"Itu kan penyelidik KPK datang ke kantor saudara ya, menyampaikan ke saudara, apa intinya waktu itu?," tanya Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Yang saya pahami Pak, waktu itu adalah banyak dari para penyelidik itu menyampaikan bahwa 'ini ada praktek ini, bener apa enggak?'," jawab Saksi.

"Praktik apa itu?," cecar Hakim.

"Praktik sharing dari eselon I," jawab Saksi.

Dalam giat tersebut, Kasdi menyebutkan penyelidik KPK mengamankan sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara yang sedang mereka usut.

BACA JUGA:

Sidang Kasus SYL Hari Ini, Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi Mahkota 

Terkait penggeledahan tersebut, Kasdi mengaku tidak melaporkan ke SYL. Pasalnya, ia mengira politikus Partai NasDem itu sudah mengetahui adanya giat yang dimaksud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340//novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192115//kpk-0fi7_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Izin Tambang di Konawe Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191813//keluarga_tahanan_membesuk_di_gedung_merah_putih_kpk-AWoO_large.jpg
12 Tahanan Rayakan Natal di Rutan KPK, Keluarga Datang Berkunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191724//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HVWD_large.jpg
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement