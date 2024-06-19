RS Indonesia di Gaza Kembali Beroperasi Setelah Dibakar dan Diduduki Tentara Israel Selama Dua Pekan

JAKARTA - Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad menyatakan bahwa Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza sudah beroperasi kembali secara terbatas sejak Sabtu 1 Juni 2024. Dia berharap dapat melayani pasien secara lebih maksimal setelah dilakukan renovasi.

“Dalam kondisi sulit RS Indonesia dapat terus berupaya memberikan yang terbaik untuk warga Gaza terutama di utara. Semoga nanti fungsinya bisa lebih maksimal dengan dilakukan renovasi besar setelah gencatan senjata permanen,” kata Sarbini, sebagaimana keterangan resmi MER-C Indonesia, dikutip Rabu (18/6/2024).

Sarbini mengharapkan dukungan rakyat Indonesia serta pemerintah agar bisa segera mengirimkan insinyur dan tenaga teknis.

Sementara itu, Relawan MER-C di Jalur Gaza, Edy Wahyudi, melaporkan RS Indonesia sudah kembali beroperasi meski belum sepenuhnya.

“Alhamdulillah RS Indonesia sudah beroperasi kembali pada hari Sabtu, setelah diduduki Tentara Israel selama dua pekan dan melakukan pembakaran lantai 3 dan 4,” ujar Edy.

“Saat ini bisa difungsikan walaupun belum sepenuhnya karena kerusakan peralatan dan instalasi mekanikal elektrikalnya di basement lantai 1 dan lantai 2. Peralatan radiologi baik CT Scan maupun peralatan rontgen di RS Indonesia juga dirusak oleh Tentara Israel,” sambungnya.

Dia menginformasikan, ruangan yang saat ini sudah diaktifkan yaitu ruang pendaftaran, ruang medical record, ruang IGD atau emergency, ruang operasi, ICU serta ruang rawat inap kapasitas 140 tempat tidur.

Adapun laboratorium hanya sebagian kecil peralatan yang dapat difungsikan, karena sebagian besar peralatannya termasuk peralatan bank darah juga ikut dirusak.