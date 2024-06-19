Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RS Indonesia di Gaza Kembali Beroperasi Setelah Dibakar dan Diduduki Tentara Israel Selama Dua Pekan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |18:36 WIB
RS Indonesia di Gaza Kembali Beroperasi Setelah Dibakar dan Diduduki Tentara Israel Selama Dua Pekan
RS Indonesia di Gaza kembali beroperasi secara terbatas. (Foto: IG @mercindonesia)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad menyatakan bahwa Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza sudah beroperasi kembali secara terbatas sejak Sabtu 1 Juni 2024. Dia berharap dapat melayani pasien secara lebih maksimal setelah dilakukan renovasi.

“Dalam kondisi sulit RS Indonesia dapat terus berupaya memberikan yang terbaik untuk warga Gaza terutama di utara. Semoga nanti fungsinya bisa lebih maksimal dengan dilakukan renovasi besar setelah gencatan senjata permanen,” kata Sarbini, sebagaimana keterangan resmi MER-C Indonesia, dikutip Rabu (18/6/2024).

 BACA JUGA:

Sarbini mengharapkan dukungan rakyat Indonesia serta pemerintah agar bisa segera mengirimkan insinyur dan tenaga teknis.

Sementara itu, Relawan MER-C di Jalur Gaza, Edy Wahyudi, melaporkan RS Indonesia sudah kembali beroperasi meski belum sepenuhnya.

“Alhamdulillah RS Indonesia sudah beroperasi kembali pada hari Sabtu, setelah diduduki Tentara Israel selama dua pekan dan melakukan pembakaran lantai 3 dan 4,” ujar Edy.

“Saat ini bisa difungsikan walaupun belum sepenuhnya karena kerusakan peralatan dan instalasi mekanikal elektrikalnya di basement lantai 1 dan lantai 2. Peralatan radiologi baik CT Scan maupun peralatan rontgen di RS Indonesia juga dirusak oleh Tentara Israel,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Dia menginformasikan, ruangan yang saat ini sudah diaktifkan yaitu ruang pendaftaran, ruang medical record, ruang IGD atau emergency, ruang operasi, ICU serta ruang rawat inap kapasitas 140 tempat tidur.

Adapun laboratorium hanya sebagian kecil peralatan yang dapat difungsikan, karena sebagian besar peralatannya termasuk peralatan bank darah juga ikut dirusak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement