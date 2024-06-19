Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setelah Kasdi, Kini Giliran Muhammad Hatta jadi Saksi Mahkota Kasus SYL

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |19:10 WIB
Setelah Kasdi, Kini Giliran Muhammad Hatta jadi Saksi Mahkota Kasus SYL
Sidang SYL (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Eks Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian (Kementan), Muhammad menjadi saksi mahkota dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Ia akan dimintai keterangan untuk dua terdakwa lainnya, yakni eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

"Ini saudara, saksi mahkota saudara, saksi mahkota itu sesama terdakwa , jadi saudara itu tidak bisa saling memberatkan maupun meringankan, memberi kesaksian yang untuk memberatkan dan meringankan seseorang begitu juga sebaliknya terhadap saksi-saksi yang lain," kata Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh, Rabu (19/6/2024).

"Jadi saudara memberikan keterangan yang benar aja, jangan ada kesan saudara mau memberatkan seseorang atau meringankan seseorang," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
