Polri Akui Kesulitan Tangkap Pegi Setiawan karena Ganti Identitas

JAKARTA - Polri mengakui bahwa pihaknya kesulitan dalam mencari Pegi Setiawan, yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky atau Eki pada 2016 silam.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan, selama ini Polda Jawa Barat (Jabar) bekerja secara professional dan transparan. Namun pihaknya sulit menangkap pelaku, karena Pegi selalu berpindah tempat dan mengganti identitasnya.

"Pegi ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerahkan diri, tidak. Tetapi sudah berpindah tempat," kata Sandi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

Bahkan upaya pelarian itu, kata Sandi, juga dilakukan oleh Ayah Pegi Setiawan. Dia sempat membawa anaknya ke Bandung dan menitipkan kepada ibu kos, namun Pegi diperkenalkan dengan nama Robi Irawan.

"Sekarang, baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Pegi. Padahal ketika awal, kepada ibu kos di mana bapaknya ada di sana tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan," pungkasnya.

