Sudah Periksa 70 Saksi, Polisi Pastikan Berkas Pegi Setiawan Lengkap

JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, Polda Jawa Barat (Jabar) telah selesai melengkapi berkar perkara Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.

Sandi mengungkap, pihaknya telah memeriksa sebanyak 70 saksi yang terdiri dari saksi ahli seperti tindak pidana, forensik, hingga IT. Bahkan, 18 saksi di antaranya justru memberatkan Pegi Setiawan.

"Saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Pegi alias Perong sebanyak 70 orang. Dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Pegi dan lainnya," kata Sandi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

"Ada saksi yang meringankan dan ada juga saksi ahli baik itu terkait ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT," sambungnya.

Pernyataan para saksi, kata Sandi, justru memperkuat penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan 2016 silam.

"Yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya, supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya," katanya.