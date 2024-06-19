Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kasdi Subagyono Akui Bantu Pimpinan KPK Nurul Ghufron Mutasi Pegawai Kementan ke Jatim

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |20:18 WIB
Kasdi Subagyono (Foto: MPI)
Sidang korupsi SYL (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono mengaku dirinya pernah membantu pimpinan KPK, Nurul Ghufron terkait mutasi salah satu pegawai Kementan.

Dalam kesempatan tersebut, Kasdi menyebutkan pegawai yang dimaksud merupakan saudara dari Ghufron.

Hal itu Kasdi sampaikan saat menjadi saksi mahkota dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan Terdakwa eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan mantan Direktur Alar dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta.

Awalnya, penasihat hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen menanyakan saksi perihal pernah atau tidaknya mendapatkan panggilan telepon dari pimpinan Lembaga Antirasuah. Kasdi mengaku pernah.

"Saudara saksi, tidak pernah menerima telepon dari salah satu oknum pimpinan KPK?," tanya Djamaluddin di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2024).

"Ya saya terima telepon, pernah, oleh satu pimpinan KPK," jawab Kasdi.

"Siapa itu?," tanya Djamaluddin lagi.

"Bapak Nurul Ghufron," timpal Kasdi.

Telusuri berita news lainnya
