HOME NEWS NASIONAL

Modifikasi Cuaca di IKN, BMKG: Guna Percepat Pembangunan Infrastruktur

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |22:39 WIB
Modifikasi Cuaca di IKN, BMKG: Guna Percepat Pembangunan Infrastruktur
Modifikasi cuaca di IKN (Foto: Dok BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) digelar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur. Operasi ini dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah pembangunan IKN, Kalimantan Timur.

“OMC untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Bandar Udara VVIP IKN dan jalan tol,” kata Dwikorita dalam keterangan resminya, Rabu (19/6/2024).

Dwikorita menambahkan, berdasarkan hasil analisis prediksi curah hujan bulan Juni 2024, wilayah Kalimantan Timur khususnya wilayah IKN pada kategori menengah, dengan curah hujan bulanan berkisar antara 200 mm sampai 300 milimeter. Maka dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, OMC bertujuan untuk memecah awan supaya meminimalisir terjadinya hujan yang dimaksimalkan antara 13-23 Juni 2024.

Sementara, Plt. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menambahkan hingga Rabu 19 Juni 2024 telah dilaksanakan total enam hari kegiatan OMC. Dalam kurun waktu tersebut telah dilaksanakan sepuluh sorti penerbangan penyemaian awan dengan total 21 jam 25 menit penerbangan.

“Total bahan semai yang telah digunakan untuk OMC adalah 8 ton NaCI powder dari total yang telah disiapkan sebanyak 16 ton,” kata Seto.

Selama kegiatan OMC berlangsung, penyemaian awan dilakukan pada daerah yang berpotensi menyebabkan hujan di area pembangunan infrastruktur penunjang IKN (Bandara VVIP IKN dan Jalan Tol).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BMKG IKN modifikasi cuaca cuaca
