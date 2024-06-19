Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Truk Bak Besi di Tol Dalkot, Mobil Sport Rusak Parah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |07:44 WIB
Tabrak Truk Bak Besi di Tol Dalkot, Mobil Sport Rusak Parah
Mobil sport tabrak truk (X @TMCPoldaMetro)
JAKARTA - Sebuah mobil sport abu-abu menabrak truk bak besi terbuka di Tol Dalam Kota KM 05+200, Rabu (19/6/2024) sekitar pukul 01.40 WIB. Akibatnya mobil mewah itu rusak parah.

"Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal (out of control) sebuah kendaraan mobil sport menabrak kendaraan truk besi terbuka di ruas Tol Dalam Kota KM 05+200 (Kuningan)," demikian cuitan TMC Polda Metro Jaya yang diposting di akun X @TMCPoldaMetro.

 BACA JUGA:

Berdasarkan foto yang diunggah dalam postingan tersebut, nampak mobil sport bewarna abu-abu itu masuk ke dalam kolong truk. Tampak, pada bagian kabin terlihat rusak lantaran tertabrak besi mobil truk.

Kejadian itu juga mengakibatkan kerusakan parah pada mobil sport tersebut. Belum diketahui detail lebih lanjut mengenai korban dan penyebab dari kecelakaan tersebut.

"Untuk kejadian tersebut sudah ditangani petugas," demikian cuita TMC Polda Metro Jaya.

(Salman Mardira)

      
