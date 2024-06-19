Hari Pertama Masuk Kerja Usai Idul Adha, Ratusan ASN DKI Ziarah di TMP Kalibata

JAKARTA - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024) pagi.

Ziarah yang bertepatan dengan hari pertama masuk kerja setelah libur sekaligus cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-497 Kota Jakarta pada 22 Juni 2024.

Pantauan MNC Portal Indonesia di TMP Kalibata tampak ratusan ASN sudah berkumpul. Mereka mengenakan setelan jas hitam kemeja lengan panjang berwarna putih untuk pria sedangkan untuk perempuan menggunakan setelan blazer hitam.

