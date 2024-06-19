Hari Pertama Masuk Kerja Usai Idul Adha, Sejumlah Tol Menuju Jakarta Macet

JAKARTA - Arus lalu lintas pada beberapa tol menuju ke Jakarta mengalami kepadatan, Rabu (19/6/2024) pagi yang merupakan hari pertama masuk kerja usai libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Tol yang mengalami kepadatan antara lain Tol Jagorawi, Tol Jakarta Tangerang (Janger), dan Tol Dalam Kota.

"Tol_Jagorawi TMII KM 06 - Kalicipinang KM 03 arah Cawang PADAT, kepadatan volume lalin. Cililitan - Cawang PADAT, kepadatan volume lalin," dikutip dari akun X Jasa Marga.

Lalu pada Tol Janger arah Tomang mengalami kepadatan pada volumen lalu lintasnya.

"Tol_Janger Kuniran KM 16 - Karang Tengah Barat KM 11 arah Tomang PADAT, kepadatan volume lalin. Kembangan - Meruya PADAT, kepadatan volume lalin," ujarnya.