Tol Dalam Kota Macet Pagi Ini, Contraflow Diberlakukan

JAKARTA - Arus lalu lintas di Tol Dalam Kota mengalami kemacetan akibat padatnya voluma kendaraan, Rabu (19/6/2024) pagi yang bertepatan dengan hari pertama masuk kerja usai libur dan cuti bersama Idul Adha 1445 Hijriah.

Rekayasa lalu lintas berupa contraflow pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan.

Kemacetan misalnya terjadi di ruas tol dalam kota KM 01 dan 02 mengarah ke Tebet serta Semanggi KM 07 mengarah ke Pluit. Macet diduga disebabkan karena meningkatnya volume lalu lintas.

"07.39 WIB #Tol_DalamKota Cawang KM 01 - KM 02 arah Tebet PADAT, kepadatan volume lalin. Semanggi KM 07 arah Pluit PADAT, kepadatan volume lalin," tulis @PTJASAMARGA dalam akun resmi xnya, Rabu (19/6/2024).

Adapun contraflow diberlakukan tepatnya di Km 01+300 hingga Km 08+100. Contraflow diberlakukan dengan menggunakan satu lajur.