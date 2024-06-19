Begini Arus Lalin Bundaran Senayan Arah Sudirman Usai Libur Panjang Idul Adha

JAKARTA - Arus lalu lintas di sekitar Bundaran Senayan menuju Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta ramai lancar, Rabu (19/6/2024) pagi atau hari pertama masuk kerja usai libur panjang Idul Adha 1445 Hijriah.

Pantauan MNC Portal Indonesia, volume kendaraan di Bundaran Senayan menuju Sudirman cukup tinggi, namun tidak menyebabkan kemacetan.

Terlihat, jalan didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Angkutan umum seperti bus Transjakarta juga melewati kawasan Bundaran Senayan.

BACA JUGA:

Beberapa antrean kendaraan sempat terlihat, namun hal itu bukan disebabkan oleh banyaknya kendaraan, melainkan lampu lalu lintas yang berada tepat di Bundaran Senayan. Setelah melewati lampu lalu lintas, laju kendaraan pun kembali normal.

Tidak hanya itu, suasana hari pertama bekerja usai libur panjang juga terlihat dari banyaknya pejalan kaki yang hendak menuju kantornya di sekitar kawasan Bundaran Senayan. Namun, tidak sedikit dari mereka menggunakan jasa ojek online (ojol) untuk menuju ke kantornya.

(Salman Mardira)