HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrok Dua Ormas di TB Simatupang, Satu Orang Kena 7 Luka Tusuk

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |12:13 WIB
A
A
A

JAKARTA - Dua organisasi kemasyarakatan (ormas) terlibat bentrokan di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel) Selasa (18/6/2024). Satu orang dikabarkan mengalami luka tusukan akibat peristiwa tesebut.

Dalam video yang beredar, kedua kubu saling adu mulut dan saling lempar botol hingga helm. Petugas kepolisian dan TNI pun sudah berada di lokasi untuk melerai bentrokan/

 BACA JUGA:

"Iya anggota dari 2 ormas yang berbeda. Untuk korban kondisinya sudah membaik dengan 7 luka tusukan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro saat dihubungi, Rabu (19/6/2024).

Pihaknya sudah menangkap seorang pria berinisial U terkait peristiwa penusukan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan.

